ЕВРАЗ создает железнодорожное колесо с ресурсом пробега более 1 млн км

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На ЕВРАЗ НТМК разрабатывают колесо с ресурсом пробега в 1 миллион километров. Эти колеса предназначены для инновационных грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой - до 25 т. Сегодня ресурс колес, устанавливаемых на такие вагоны, составляет около 600 тыс. км.

Для производства нового колеса при помощи метода математического моделирования разработана новая форма диска, благодаря чему напряжения в колесе, возникающие под нагрузкой, будут минимальными.

Повышенный ресурс и высокие эксплуатационные характеристики во многом обеспечивает новая марка стали, созданная совместно с научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта России. Благодаря содержанию в ней до 0,78% углерода твёрдость обода колёс достигает более 360 единиц по Бринеллю. Все это позволит увеличить срок службы колеса, а соответственно, межремонтный период вагонов.

- ЕВРАЗ НТМК сегодня может производить более 70 видов железнодорожных колес, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем осваивать производство новых видов транспортного проката, а также работать над улучшением качества уже существующих колес.

Сейчас конструкция проходит необходимую процедуру испытаний и сертификации. Опытную партию колёс проверят на полигоне в научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), затем передадут в поднадзорную эксплуатацию на железную дорогу. К промышленному производству новой конструкции комбинат планирует приступить в 2023 году.