Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Свердловское ФСБ вычислила организацию, помогающую мигрантам сдать экзамены по русскому языку и истории и основ законодательства России. В течение четырех лет они за деньги помогали иностранцам в получения сертификата. Всего «благодаря» этой компании в Екатеринбурге незаконно жили 500 мигрантов.

- Противоправная схема заключалась в предоставлении мигрантам заранее подготовленных правильных ответов на тест «Говорение» для их заучивания, а также диктовку правильных ответов с использованием мобильного телефона и скрытого наушника, - рассказали в Управлении ФСБ России по Свердловской области.

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил двух мужчин 1959 и 1979 годов рождения - организаторов незаконной миграции, к двум годам условно, с испытательным сроком на два года и штрафами в размере 80 и 40 тысяч рублей.