В Свердловской области по поручению губернатора усилят борьбу с телефонными мошенниками

Мошенники могут не только назваться «сотрудниками службы безопасности», но и рассказывать про выдуманные интернет-розыгрыши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева усилят борьбу с телефонными мошенниками. Как именно будет организована работа по профилактике, обсудили на заседании, которое провел замгубернатора Азат Салихов.

На заседании выступил в том числе начальник управления угрозыска областного Главка Владимир Молодцов. Он рассказал, что из всех краж более 20% совершены с использованием коммуникационных технологий.

- Наиболее распространены случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности Сбербанка, а также ВТБ, Альфа-Банка, ХоумКредитБанка, Тинькофф, Газпромбанка. Большее число преступлений совершается с использованием средств сотовой связи, интернета и IP-телефонии, - рассказал Владимир Молодцов.

Свердловчанам напоминают, что нельзя называть неизвестным данные банковской карты ни под каким предлогом. Мошенники могут не только назваться «сотрудниками службы безопасности», но и рассказывать про выдуманные интернет-розыгрыши, где подразумевается крупный выигрыш и для перечисления которого необходимы реквизиты. В некоторых случаях злоумышленники предлагали от имени банка за деньги принять участие в опросе о качестве предоставленных услуг, чего не делают настоящие банковские организации.