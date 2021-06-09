В Екатеринбурге мотоцикл сбил 17-летнюю велосипедистку и уехал

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, 8 июня напротив дома № 4 по улице Елизаветинское шоссе мотоцикл сбил 17-летнюю девушку на велосипеде и уехал. Велосипедистка получила ссадины правой и левой кисти.

- В настоящее время известно, что водитель неустановленного мотоцикла, двигаясь по Елизаветинскому шоссе со стороны улицы Новинская в сторону улицы Новостроя, допустил наезд на 17- летнюю девушку, движущуюся на велосипеде по проезжей части дороги в попутном направлении. После наезда мотоциклист с места ДТП скрылся, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторы ГИБДД проводят административное расследование обстоятельств ДТП и просят очевидцев и водителя, сбившего девушку, обратиться в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу на ул. Степана Разина, 20 или позвонить по телефону: 8 922 613 99 99.