На севере Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора

Региональный оператор «Рифей» обслуживает более миллиона человек в 23 городских округах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области с 1 июля вырастут тарифы на вывоз мусора. Об ежегодной индексации тарифа напомнили в компании по обращению с ТКО «Рифей». Со следующего месяца за вывоз мусора свердловчанам придется платить на 3,4% больше.

- Так выстроена система регулирования, при этом размер индексации строго регламентируется федеральным законом, - рассказал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

Отметим, что региональный оператор «Рифей» обслуживает более миллиона человек в 23 городских округах Свердловской области.