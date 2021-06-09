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Общество9 июня 2021 9:05

На севере Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора

Со следующего месяца за вывоз ТКО придется платить на 3,4% больше
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Региональный оператор «Рифей» обслуживает более миллиона человек в 23 городских округах Свердловской области

Региональный оператор «Рифей» обслуживает более миллиона человек в 23 городских округах Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области с 1 июля вырастут тарифы на вывоз мусора. Об ежегодной индексации тарифа напомнили в компании по обращению с ТКО «Рифей». Со следующего месяца за вывоз мусора свердловчанам придется платить на 3,4% больше.

- Так выстроена система регулирования, при этом размер индексации строго регламентируется федеральным законом, - рассказал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

Отметим, что региональный оператор «Рифей» обслуживает более миллиона человек в 23 городских округах Свердловской области.