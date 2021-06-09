Уральцы нашли на берегу реки боевую гранату

Фото: пресс-служба Росгвардии
Уральцы нашли на берегу реки Липка в Тугулымском районе боевую гранату. На место выезжали взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области.
- Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними граната со следами глубокой коррозии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Специалисты вывезли гранату, найденную на берегу реки, и с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили.
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