Парк культуры и отдыха Металлургов в Нижнем Тагиле начнут благоустраивать в 2022 году

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле парк культуры и отдыха Металлургов начнут благоустраивать в 2022 году, проект утвердят уже в этом году. Планируется, что сначала преобразуют только центральную часть, здесь заменят тротуарные дорожки, а также установят новые опоры освещения. На месте открытой сцены появится детская площадка и зона воркаута.

Также значительных вложений требует восстановление фонтана. По задумке авторов проекта, это будет струйный фонтан с множеством форсунок. В общей сложности благоустройство будет проведено на площади около 20 тысяч квадратных метров.

- За многие годы парк пришел в упадок, и я надеюсь, что после реализации первого этапа реконструкции он снова приобретет ту незабываемую атмосферу, которая была здесь в лучшие его времена, - отметил глава Нижнего Тагила.

Парк культуры и отдыха Металлургов является крупнейшим в городе. Он появился в начале 60-х годов прошлого века. Здесь располагался летний кинотеатр, игровые и спортивные аттракционы, фонтан.