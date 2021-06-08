В Екатеринбурге запустили аренду самокатов с помощью приложения «Вконтакте»

Пресс-служба "Вконтакте"

В Екатеринбурге появился новый сервис по прокату электросамокатов. Взять транспорт в аренду можно с помощью приложения «Вконтакте». Проект социальной сети подразумевает сотрудничество с кикшерингом Urent, прокат доступен во вкладке «Сервисы». Оплачивать поездки можно помощью VK Pay. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте. Планируется, что в 2021 году прокат откроется в 50 городах по всей стране.

- Приложение ВКонтакте постоянно развивается, являясь основной точкой входа в экосистему VK. Наша главная задача — предоставить пользователю возможность закрывать все свои потребности в течение дня. Городская мобильность и передвижение для каждого человека является важной частью жизни, особенно в больших городах, - сообщил директор по развитию ВКонтакте Антон Циварев.

Напомним, в Екатеринбурге также действует два сервиса по аренде самокатов: Whoosh и Urent. В конце мая в городе появились зоны с ограничением скорости для данного вида транспорта. Пользователи шеринга смогут разгоняться максимум до 15 километров в час.