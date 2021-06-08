Возможно охлаждение почвы и воздуха, которые приведут к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов прогнозируются на севере Свердловской области, сообщает TagilCity со ссылкой на Уральский гидрометцентр. При этом в Екатеринбурге будет достаточно тепло. В среду, 9 июня, потеплеет всего на 2 градуса – до +20. 10 и 11 июня будет облачно с прояснениями и +18...+19 градусов днем, ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов.

С 12 июня начнется постепенное повышение температуры. Воздух прогреется до +20 днем и +10 ночью. А уже 13 июня днем ожидается +23 градуса, ночью – плюс 10.

14 июня жаркая погода вернется на Средний Урал – термометры покажут +27 градусов днем. Ночная температура достигнет +15 градусов.