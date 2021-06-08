В последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата сиделок в Свердловской области составила 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

- Средняя предлагаемая зарплата составила 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей меньше, чем в целом по России, - отмечают специалисты.

Кстати, вакансии для сиделок и социальных работников встречаются не очень часто, однако в последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47% - отмечает «Уральский меридиан».