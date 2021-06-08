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Общество8 июня 2021 13:51

Специалисты назвали среднюю зарплату сиделок в Свердловской области

Этот показатель значительно ниже, чем в целом по России
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47%

В последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата сиделок в Свердловской области составила 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

- Средняя предлагаемая зарплата составила 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей меньше, чем в целом по России, - отмечают специалисты.

Кстати, вакансии для сиделок и социальных работников встречаются не очень часто, однако в последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47% - отмечает «Уральский меридиан».