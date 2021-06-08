В последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47%
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Средняя зарплата сиделок в Свердловской области составила 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.
- Средняя предлагаемая зарплата составила 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей меньше, чем в целом по России, - отмечают специалисты.
Кстати, вакансии для сиделок и социальных работников встречаются не очень часто, однако в последнее время спрос на данных специалистов в России вырос – на 47% - отмечает «Уральский меридиан».