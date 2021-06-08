Свыше 100 км пути отремонтировано на СвЖД с начала сезона путевых работ

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На Свердловской железной дороге завершается первый этап кампании по ремонту и обновлению пути. С начала сезона (с апреля 2021 года) обновлено 112,6 км пути, уложено 44 стрелочных перевода.

На данный момент работы ведутся на перегонах Оверята – Краснокамск, Парма – Шестаки (Пермский край), Абаевский – Усть-Тавда (Тюменская область), Ульт-Ягун – Чумпас (ХМАО-Югра), Шипелово – Грязновская, Грязновская – Богданович, Ильмовка – Ревда (Свердловская область).

В конце июня в Свердловской области начнется капитальный ремонт пути на перегоне Смычка – Нижний Тагил. Этот участок протяженностью 3,4 км находится на главном направлении, связывающем Екатеринбург и север области. Смычка является важнейшей узловой станцией, откуда грузы местных промышленных предприятий отправляются по железной дороге в разные регионы России, а также на экспорт.

Работы на перегоне будут идти параллельно с реконструкцией автомобильного моста по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле, который проходит над железной дорогой (ремонт ведет муниципалитет). Синхронизация работ позволит железнодорожникам осуществлять технический надзор за действиями строителей в полосе отвода и на инфраструктуре железной дороги.

В рамках путевых работ один путь двухпутного перегона будет переведен с деревянных шпал на железобетонное основание с укладкой плетей бесстыкового пути; на станциях Смычка и Нижний Тагил будет заменено 9 стрелочных переводов. Кроме того, железнодорожники проведут реконструкцию системы водоотведения под городским мостом c формированием насыпи, нарезкой водоотводных и водопропускных канав. Обустройство новой водоотводной системы позволит избежать подтопления как железнодорожного полотна, так и несущих опор автомобильного моста.

Чтобы не допустить сбоев в перевозочном процессе, во время ремонтных работ поезда на участке Смычка – Нижний Тагил будут курсировать по одному пути в обоих направлениях.

В целом в 2021 году на Свердловской железной дороге всеми видами ремонта планируется обновить 515,2 км пути, заменить 190 комплектов стрелочных переводов. Эти меры позволят повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения для пассажирских и грузовых поездов.