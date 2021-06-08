В Нижнем Тагиле маленькая девочка едва не утонула в пруду

Пока очевидцы вызывали скорую, один из мужчин вытащил школьницу из воды

В Нижнем Тагиле девятилетняя девочка едва не утонула в пруду Парка культуры НТМК. Инцидент произошел в минувшие выходные. Школьницу сбило течение, когда она с другом залезла в воду, чтобы окунуться.

- Девочка гуляла со старшим приятелем и его младшим братом. Маленький мальчик остался на берегу, а ребята постарше зашли в воду. Течение сбило девочку с ног, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Девочка не умеет плавать и поэтому начала тонуть. К счастью, это заметили взрослые, отдыхающие на берегу и бросились ей на помощь. Пока очевидцы вызывали скорую, один из мужчин вытащил школьницу из воды и сделал ей искусственное дыхание.

Девочку на вертолете госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Она находится в стабильно тяжелом состоянии.

В полиции выяснили, что родители детей были уверены, что ребята гуляют во дворе. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей, родителей привлекли к административной ответственности.