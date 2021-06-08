Начинает жужжать, когда к ней прикасаешься: на Урал доставили первую в этом году посылку с пчелами

Фото: Почти России

Курьеры Почты России доставили на Урал первую в этом году «живую посылку» с пчелами. Контейнеры с живым грузом доставили жителю Каменска-Уральского из одного из пчеловодческих хозяйств Краснодарского края за шесть дней.

- Как правило, уральские пчеловоды заказывают пчел трех пород: Бакфаст, Карника и Карпатка. Считается, что это наиболее миролюбивые и работоспособные пчелы, пользующиеся наибольшим спросом у пчеловодов-любителей. В прошлом году уральцы получили несколько десятков таких посылок, - рассказали в пресс-службе Почты России.

Фото: Почти России

В одном контейнере обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. В дорогу им кладут в емкость специальное питание. Во время пути пчелы обычно ведут себя спокойно.

- Посылка начинает издавать характерный жужжащий звук, только когда к ней прикасаешься, - отмечаю в Почте России.

По мнению экспертов, лучший сезон для приобретения пчел - это конец весны и начало осени. В этом году старт сезона начался в июне, а не в мае, как обычно.