В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами УрГУПС. На интернет-ресурс наткнулись сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры во время мониторинга интернета.

- Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора. Сайт, на котором можно было купить поддельные документы, заблокирован.