В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами УрГУПС. На интернет-ресурс наткнулись сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры во время мониторинга интернета.
- Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора. Сайт, на котором можно было купить поддельные документы, заблокирован.