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Общество8 июня 2021 10:11

В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами УрГУПС

На интернет-ресурс наткнулась прокуратура во время мониторинга
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами

В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заблокировали сайт, торгующий поддельными дипломами УрГУПС. На интернет-ресурс наткнулись сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры во время мониторинга интернета.

- Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением о признании такой информации запрещенной к распространению на территории России, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора. Сайт, на котором можно было купить поддельные документы, заблокирован.