В Березовском женщина воткнула в грудь нож мужу-инвалиду

Мужчина перед смертью смог позвонить другу и попросить вызвать полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском местную жительницу приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство мужа-инвалида. В конце ноября 2020 года 46-летняя Елена Филатова воткнула нож супругу в грудь за то, что он оскорбил ее мать во время застолья.

- Со словами: «Получай, это за маму» она ударила его ножом в грудь, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Раненый потерпевший сказал: «Лена, ты меня убила», а также успел позвонить своему другу с просьбой вызвать полицию, после чего скончался на месте происшествия от ранения сердца и массивной кровопотери.

Елена Филатова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.