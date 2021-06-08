В парке Маяковского после сильного пожара усилят охрану

Фото: пресс-служба Парка Маяковского

В парке Маяковского накануне вечером, 7 июня, вспыхнул пожар. Пламя разгоралось все сильнее из-за тополиного пуха и сухой травы. По данным МЧС, площадь возгорания составила один гектар. Огонь тушили больше двух часов.

- Горела сухая трава и подлесок на территории парка и за его пределами, к счастью огонь не задел постройки - в той части парка их нет. Вероятно, все началось с тополиного пуха, которым сейчас обильно покрыта большая часть парка и города в целом. Он мог вспыхнуть, как от неосторожного обращения с огнем, так и самовоспламениться - такое случается в условиях повышенной пожароопасности, - рассказали в пресс-службе парка.

Точную причину пожара установят специалисты. Сегодня парк открылся в обычном режиме, однако сотрудники решили усилить охрану и чаще вывозить технику, которая будет проливать лесные тропы, чтобы избежать подобных происшествий.

- Поджог тополиного пуха или неосторожное обращение с огнем может привести к беде. Даже брошенный окурок (при этом курение в парке запрещено) может стать причиной крупного пожара. Огонь по пуху или сухой траве распространяется очень быстро и легко может перейти на постройки, дома, автомобили, нанести существенный вред природе, - отмечают в администрации парка.

Напомним, что прокуратура Октябрьского района проводит проверку после пожара в парке Маяковского.

Если вы заметите возгорание или поджог на территории парка Маяковского, сообщите об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или администраторам парка +7 (900) 199-04-23.