Следственный комитет проводит проверку после смерти магистранта УрФУ

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следственный комитет проводит проверку после смерти 23-летнего магистранта первого курса физико-технологического института Дмитрия Белозерова. Несчастный случай произошел за несколько минут до экзамена. До прибытия врачей молодому человеку оказывали первую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

- Доследственную проверку проводит следственный отдел по Кировскому району. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Сообщение об инциденте пришло в 12:55 по местному времени. Знакомые парня утверждают, что он был отличником и хорошо разбирался в учебной программе. Для многих произошедшее стало шоком.