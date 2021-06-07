В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после пожара в парке Маяковского

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В Екатеринбурге прокуратура Октябрьского района проводит проверку после пожара в парке Маяковского, который, по предварительным данным, начался после поджога тополиного пуха и сухой травы неизвестными хулиганами. Огонь распространился на площади около одного гектара.

- Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга совместно со специалистами территориального органа МЧС даст оценку соблюдению ответственными сотрудниками парка требований противопожарного законодательства в пожароопасный период, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Напомним, в ликвидации пожара участвовали пять спасателей, людей с территории пришлось эвакуировать