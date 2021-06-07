В Екатеринбургском дворце железнодорожников на время Ural Music Night откроют три площадки для исполнителей

Планируется, что здесь смешаются джаз, инди, рок, народные песни, поп-музыка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night анонсировали появление сразу трех новых площадок во дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга. На время проведения фестиваля это место превратится в центр актуальной музыки вне жанровых рамок. Планируется, что здесь смешаются джаз, инди, рок, народные песни, поп-музыка.

- На «Афиша Daily» выступят: КАЗУСКОМА, theabc, nedoremeslo, «Макодзеба», lust supper, «Наша Таня», «Магнитная Аномалия», ГАФТ, «Сова» и ARTEMIEV, - сообщают в пресс-службе «Ночи музыки».

На сцене Родного звука выступят резиденты и друзья одноименного лейбла. Здесь можно будет услышать меланхоличный инди-поп на русском, танцевальный синти-поп на татарском, дрим-поп на английском, фанк, r’n’b и даже смесь джаза и русских народных песен. На сцене Jazzist выступят «Христя в Намистi», Kle2Go, Fugu Quintet, «Шаньгин трио», Сергей Чашкин, и newzette.

Напомним, фестиваль Ural Music Night состоится 25 июня. Хэдлайнерами мероприятия станут «Каста», «Агата Кристи», Леонид Агутин, Nautilus Pompilius и другие.