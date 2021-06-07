Уральского полицейского, задержанного при получении миллиона, отправили в СИЗО

Взятка передавалась наличными Фото: Иван Макеев

Высокопоставленному полицейскому, которого обвиняют в получении взятки в миллион рублей, предъявили обвинение. Кроме того, силовика заключили под стражу.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

- 35-летнему заместителю начальника одного из структурных подразделений УМВД России по Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение бездействий в пользу взяткодателя, в крупном размере), - рассказали в ведомстве.

Кроме того, следователи предъявили обвинение и 36-летнему адвокату, который также проходит по этому делу. Его обвиняют в посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере. В отличие от полицейского, адвокат на время следствия останется на свободе.

- Должностное лицо, о котором идет речь, было установлено и задержано сотрудниками регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе совместной оперативной разработки, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что по данному факту полиция проводит служебную проверку.