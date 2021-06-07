В Екатеринбурге появятся три новых улицы

Решение о присвоении названий принимала комиссия по наименованиям топонимических объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появятся сразу три новых улицы. Глава города Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в Чкаловском районе появятся новые объекты: Взлетная, Моторная и Навигаторов. Решение о присвоении названий принимала комиссия по наименованиям топонимических объектов уральской столицы.

- Информацию о новых топонимических объектах уральской столицы муниципалитет направил в государственный адресный реестр, а также в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу, - сообщают в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что в Академическом построят новую часть улицы Чкалова, которая будет заканчиваться у новостроек по улице Академика Парина. Ожидается, что дорога появится к июню 2023 года.