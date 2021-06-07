В Березовском наряд ГИБДД спас 6-летнюю девочку от извращенца

Инспекторы заметили неладное во время патрулирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском наряд ГИБДД поймал извращенца, который трогал 6-летнюю девочку за интимные места. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло вечером 5 июня в гаражах на улице Строителей. В этот день ребенок потерялся, о чем мама девочки сообщила в полицию.

- Экипаж ГИБДД во время патрулирования застал 57-летнего мужчину с поличным. Его задержали на месте преступления. Позже он дал признательные показания, - рассказал инсайдер.

Также наш собеседник добавил, что извращенец для какой-то цели забрал у девочки носки. Мужчина официально не работает и в прошлом не был судим.

Девочка воспитывается в полной семье. Но ее мама в прошлом привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

На мужчину завели уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста.