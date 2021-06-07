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Общество7 июня 2021 16:09

Ирбитский молочный завод передумали отдавать в частные руки

Он останется в собственности региона
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тысяч тонн молока, отметил Евгений Куйвашев.

За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тысяч тонн молока, отметил Евгений Куйвашев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из старейших молочных заводов Свердловской области все-таки останется в собственности региона. На прошлой неделе стало известно, что МУГИСО в 2021 году планирует продать его акции, чтобы выровнять бюджет. О том, что этого не случится, в понедельник на своей странице в Instagram объявил губернатор Евгений Куйвашев.

- Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области. Я принял решение - исключить предприятие из плана приватизации на 2021 год, - написал глава региона. - Такие намерения у МУГИСО действительно были. Но я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода - около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье.

Губернатор отметил, что сейчас, в период выхода из кризиса, не до таких перемен. Отметим, что если бы предприятие было приватизировано, то у него фактически сменился бы собственник. Им бы стал частный инвестор.

- Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах, - добавил Евгений Куйвашев. - За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тысяч тонн молока. Кроме того, завод ежегодно направляет не менее 400 миллионов рублей сельхозпроизводителя на посевную. Вся эта работа будет продолжена.