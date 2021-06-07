Сергей Лазарев везет в Екатеринбург шоу, над которым работали хореографы певицы Кэти Пэрри

Сергей Лазарев привезет 13 июня шоу N-Tour 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем немного дней осталось до грандиозного шоу Сергея Лазарева N-Tour 2021 в Екатеринбурге. Пройдет оно на площадке МВЦ «Екатеринбург - ЭКСПО» (бул. Экспо, 2) 13 июня.

- Фуры с оборудованием мы везем из-за границы. Чтобы они смогли выехать в Екатеринбург нам пришлось приложить очень большие усилия, так как было очень сложно получить разрешения из-за ограничений по коронавирусу, - рассказывает организатор тура. – Вообще на шоу зрители увидят много эксклюзивных вещей. Например, костюмы. Часть из них специально была разработана дизайнерами и сшита для Евровидения. Один из номеров будет построен с использованием лазерного луча, который мы заказывали в Китае. А танцы для номеров ставили хореографы, которые работали с американской певицей Кэти Пэрри.

Во время шоу зрители услышат новые, но уже ставшие популярными песни, в числе которых «Я не боюсь», «Я не могу молчать», «Снег в океане», «Лови» и другие. Некоторые из которых уже были отмечены наградами «Золотой Граммофон» и «Песня Года».

Сергей Лазарев с шоу N-Tour 2021 (12+)

13 июня, МВЦ «Екатеринбург - ЭКСПО», бул. Экспо, 2

Тел.: +7 (343) 368-00-00,

Начало: 19:00

Цена: от 690 руб.