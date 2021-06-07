Площадь 1905 года в августе на неделю превратится в сад с водоемом

Фото: организаторы фестиваля

Площадь 1905 года в августе на неделю превратиться в сад с водоемом, мостом, фуд-кортом и пространством для спорта. С 14 по 22 августа здесь пройдет III Евразийский фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера-2021».

- Мероприятие дает понимание того, что мы можем существовать в гармонии с природой, даже находясь в центре мегаполиса, - рассказали организаторы. - Фестиваль «Атмосфера» традиционно показывает тренды ландшафтного искусства. Сквер будет наполнен малыми архитектурными формами, деревьями и цветниками, которые заставят горожанина остановится и отдохнуть в зеленом оазисе.

Фото: организаторы фестиваля

Для горожан на фестивале проведут мастер-классы, музыкальные концерты и экскурсии, на которых расскажут о растениях. После празднования Дня города сад демонтируют, а все деревья, кустарники и цветы высадят на центральных улицах Екатеринбурга.

Отметим, что организаторы уже начали планировать проведение фестиваля на следующий год. Планируется, что в 2022 году по небольшому скверу создадут в каждом районе города. Эти сады останутся на своих местах навсегда, демонтировать их не будут.