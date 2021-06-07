В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся шесть трамвайных маршрутов

Ремонт трамвайных путей продлится с 18 июня до 21 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге из-за ремонта путей на перекрестке улиц Викулова и Татищева изменятся шесть трамвайных маршрутов. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Для удобства горожан на время ремонтных работ будет курсировать автобус.
- Маршрут будет отправляться от остановки «ВИЗ», расположенной на площади Субботников, до станции «Зелёный остров». Путь следования: Заводская - Татищева - Малый Конный полуостров, - рассказали в администрации города.
Планируется, что ремонт продлится с 23:00 18 июня до 6:00 21 июня 2021 года. Рассказываем, как будут ходить трамваи в эти дни:
Фото: скриншот