В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся шесть трамвайных маршрутов

Ремонт трамвайных путей продлится с 18 июня до 21 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта путей на перекрестке улиц Викулова и Татищева изменятся шесть трамвайных маршрутов. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Для удобства горожан на время ремонтных работ будет курсировать автобус.

- Маршрут будет отправляться от остановки «ВИЗ», расположенной на площади Субботников, до станции «Зелёный остров». Путь следования: Заводская - Татищева - Малый Конный полуостров, - рассказали в администрации города.

Планируется, что ремонт продлится с 23:00 18 июня до 6:00 21 июня 2021 года. Рассказываем, как будут ходить трамваи в эти дни: