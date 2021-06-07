Фото: Фонд помощи домашним животным.

В Артемовском волонтеры спасли собаку, которую пытались повесить волонтеры. Об этом рассказали в Фонде помощи домашним животным.

- Собаку пытались повесить. Но ей удалось вырваться и сбежать, удавка из веревки осталась на шее, далее она запуталась в колючей проволоке. Собаке удалось вырваться из железного плена. Но полученные раны воспалились и начали гнить, - отмечают в фонде.

Сейчас на лечение собаки, названную Кирой, собирают деньги. Реквизиты можно найти здесь.