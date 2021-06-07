Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 12:27

«Удавка осталась на шее»: на Урале живодеры пытались повесить собаку

Измученное животное смогло вырваться
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Фонд помощи домашним животным.

Фото: Фонд помощи домашним животным.

В Артемовском волонтеры спасли собаку, которую пытались повесить волонтеры. Об этом рассказали в Фонде помощи домашним животным.

- Собаку пытались повесить. Но ей удалось вырваться и сбежать, удавка из веревки осталась на шее, далее она запуталась в колючей проволоке. Собаке удалось вырваться из железного плена. Но полученные раны воспалились и начали гнить, - отмечают в фонде.

Сейчас на лечение собаки, названную Кирой, собирают деньги. Реквизиты можно найти здесь.