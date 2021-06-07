В Свердловской области за выходные поймали 180 пьяных водителей

Нарушителям ПДД грозит как административная ответственность, так и уголовная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 180 пьяных водителей и 200 - не получавших прав или лишившихся их за нарушения. Из тех, кто сел пьяным за руль, 37 отказались от прохождения освидетельствования, а 11 уже не в первый раз сели пьяными за руль.

- В специальных мероприятиях приняли участие сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, специализированного батальона ГИБДД, а также сотрудники территориальных подразделений ГИБДД, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Водителям в зависимости от нарушений выписали крупные штрафы и лишили прав. А тем, кто сел за руль в нетрезвом виде не в первый раз, грозит уголовная ответственность.

Отметим, что с начала года в Свердловской области зарегистрировано 85 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. В этих авариях 25 человек погибли и еще 128 получили травмы различной степени тяжести.