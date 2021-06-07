На севере Урала в колонию доставляли героин с помощью арбалета

Фото: пресс-служба ГУФСИН

В исправительной колонии № 63 Ивделя пресекли попытку передачи героина заключенным. Как рассказали в пресс-службе свердловского управления ФСИН, инцидент произошел еще в марте 2020 года.

Наркотики планировали забрасывать в колонию с помощью арбалета и стрел. Нарушители были задержаны сотрудниками ФСИН при поддержке ГИБДД.

- Не реализовав свои преступные планы, злоумышленники передали арбалет и стрелы для хранения жителю Ивделя. Трое граждан были задержаны патрулем ДПС и сотрудниками оперативного отдела ИК-63 при поптыке выехать из города, - отмечают в ГУФСИН.

Добавим, что арбалетные стрелы, а также четыре телефона были найдены в ИК-19 Тавды. Лицо, совершившее переброс, задержать пока не удалось, отмечает «Уральский меридиан».