Реже всего требование к грамотности можно встретить в вакансиях сфер «Рабочий персонал» и «Добыча сырья» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области о своей грамотности в резюме сообщают только 6,7% соискателей. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Также они выяснили, что свердловчане указывают наличие грамотности в 15,3% резюме, относящихся к сфере «Наука, образование», в 14,5% к «Искусству, развлечениям, медиа» и в 10,5% к «Маркетингу, рекламе, PR». Реже всего о грамотности в резюме пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» (2,1%).

Интересно, что реже требование к грамотности можно встретить в вакансиях сфер «Рабочий персонал» (3,2%) и «Добыча сырья» (2,6%).

- Самая высокая доля вакансий с требованием грамотности наблюдается в профессиональных сферах «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Всего по данным исследователей, требования к грамотности в Свердловской области встречаются в 12,8% вакансий.