Гидравлические испытания начнутся в понедельник, 7 июня и продлятся до пятницы,11 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Как рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании, гидравлические испытания начнутся в понедельник, 7 июня и продлятся до пятницы,11 июня.

- ЕТК доводит до сведения организаций, предприятий и жителей Екатеринбурга: испытания трубопроводов будут проводится от насосных станций, в ночное время с 23:00 часов до 05:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Также там отметили, что в случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ.