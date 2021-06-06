На Шарташском пруду в Екатеринбурге нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор сообщил, что ни в одном водоеме города купаться не безопасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нет ни одного водоема, где можно было бы купаться. И не смотря на то, что из-за жары многих уральцев не останавливает, это небезопасно. Все они не соответствуют гигиеническим нормативам.

- По результатам исследований установлено, что 33 (52,3%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 18 (7,34%) проб по микробиологическим показателям, 1 (2,5%) проба по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям санитарных правил, - уточнили в ведомстве.

Термотолерантные колиформные бактерии, которых относят к группе кишечных палочек, нашли на Нижне-Выйском пруду, реке Тагил возле парка «Народный» и Нижнетагильском пруду в районе отеля «Demidov Plaza».

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