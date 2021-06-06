В Свердловской области ожидается сильная гроза и штормовой ветер

Ветер будет достигать до 18 метров в секунду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штормовое предупреждение объявили спасатели Свердловской области. По данным синоптиков, в понедельник, 7 июня, ожидается сильный ветер и гроза. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

- Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые прибор, - просят сотрудники МЧС.

Также предупреждают не приближаться во время грозы к водоемам и вообще пользоваться телефонами. Не стоит прятаться от дождя под деревьями и одиночно стоящими предметами. Держитесь подальше от линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просят звонить на 101 и 112.