В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток на Юго-Западном

На этом участке дороги будет идти ремонт теплосетей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге с 7 июня закроют движение на перекрестке в Юго-Западном микрорайоне. Проезд запрещен до 18 июля на пересечении улиц Посадской и Белореченской. На этом участке дороги будет идти ремонт теплосетей.

Еще один ремонт запланирован с 8 июня до 4 июля. Участок дороги по улице Ключевской на участке от Мельникова до Крылова будет недоступен для автомобилей. Также закрыт участок от дома на Ключевской, 19 до улицы Мельникова – с 8 июня до 31 августа.

С 9 июня по 28 июня закроют улицу Мельникова от Синяева до Нагорной, а с 10 июня по 24 июля ограничат движение по улицы Революции от дома № 106 до дома № 6 в переулке Хребтовом. А с 21 июня по 5 июля будет закрыт участок улицы Мира в районе дома № 27.