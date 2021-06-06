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Общество6 июня 2021 8:25

В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток на Юго-Западном

До 18 июля проезд запрещен на пересечении улиц Посадской и Белореченской
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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На этом участке дороги будет идти ремонт теплосетей.

На этом участке дороги будет идти ремонт теплосетей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге с 7 июня закроют движение на перекрестке в Юго-Западном микрорайоне. Проезд запрещен до 18 июля на пересечении улиц Посадской и Белореченской. На этом участке дороги будет идти ремонт теплосетей.

Еще один ремонт запланирован с 8 июня до 4 июля. Участок дороги по улице Ключевской на участке от Мельникова до Крылова будет недоступен для автомобилей. Также закрыт участок от дома на Ключевской, 19 до улицы Мельникова – с 8 июня до 31 августа.

С 9 июня по 28 июня закроют улицу Мельникова от Синяева до Нагорной, а с 10 июня по 24 июля ограничат движение по улицы Революции от дома № 106 до дома № 6 в переулке Хребтовом. А с 21 июня по 5 июля будет закрыт участок улицы Мира в районе дома № 27.