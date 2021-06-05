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Общество5 июня 2021 19:12

В День России жителям Екатеринбурга покажут ретро-машины, на которых ездили еще в СССР

В столице Урала пройдет фестиваль винтажных автомобилей
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Владельцы старинных машин будут также соревноваться, чтобы выяснить, кто лучше водит.

Владельцы старинных машин будут также соревноваться, чтобы выяснить, кто лучше водит.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующую субботу, 12 июня, в День России жители Екатеринбурга смогут посмотреть фестиваль машин, на которых еще наши прадедушки ездили по столице Урала. Он состоится на площади у ЦК Эльмаш. Это мероприятие проходит ежегодно вот уже 14 лет.

- Ежегодно мы собираем на фестивале на различных городских площадках более 100 участников из различных регионов Уральского федерального округа, - рассказали Сергей Салыгин, один из организаторов. - С действующими экспонатами знакомились от 3 до 5 тысяч посетителей. Особый интерес вызывают соревнования по фигурному вождению ретротехники.

Начнется выставка и соревнования в 10.00 и продлятся до 15.00.