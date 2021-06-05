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Происшествия5 июня 2021 8:46

В Свердловской области продолжают гореть шесть лесных пожаров

К минувшей ночи огонь прошел площадь в 169 га
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Авиалесохране уточняют, что населенным пунктам эти пожары не угрожают.

В Авиалесохране уточняют, что населенным пунктам эти пожары не угрожают.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России продолжают гореть леса. Всего по данным Авиалесохраны за сутки в разных регионах страны были ликвидированы 88 лесных пожаров, включая Свердловскую область. Впрочем, к прошедшей ночи в стране действовал еще 81 лесной пожар. Из них шесть на землях лесного фонда в Свердловской области.

- По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, - уточняют в Авиалесохране РФ.

Огонь прошел площадь в 169 га.