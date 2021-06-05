В Свердловской области продолжают гореть шесть лесных пожаров

В Авиалесохране уточняют, что населенным пунктам эти пожары не угрожают. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России продолжают гореть леса. Всего по данным Авиалесохраны за сутки в разных регионах страны были ликвидированы 88 лесных пожаров, включая Свердловскую область. Впрочем, к прошедшей ночи в стране действовал еще 81 лесной пожар. Из них шесть на землях лесного фонда в Свердловской области.

- По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, - уточняют в Авиалесохране РФ.

Огонь прошел площадь в 169 га.