В Свердловской области сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в ближайшие выходные сотрудники ГИБДД проведут рейды, чтобы выявить злостных нарушителей правил дорожного движения. Тотальные проверки транспорта пройдут во всех городах региона. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить серьезные последствия и не допустить дальнейших аварий.

- Сотрудники ГИБДД будут контролировать въезды и выезды из населенных пунктов, приближены к местам отдыха граждан, отдельные экипажи ДПС выедут в отдаленные территории, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

В госавтоинспекции напоминают, что за грубые нарушения ПДД нерадивых водителей привлекут к административной ответственности и выпишут крупный штраф, также возможно лишение прав и даже арест. Кроме этого, за повторное нетрезвое вождение предусмотрена уголовная ответственность.