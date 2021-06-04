В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу, входящую в проект БКАД в 2021 году

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершили ремонт на улице Кушвинской, которую включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Городские чиновники уже выдали заключение о принятии ее в эксплуатацию. Протяженность дороги составила 652 метра.

- Было уложено около тысячи тонн асфальта, заменено 480 погонных метров бортового камня. Подрядчики сделали тротуар общей площадью 388 квадратных метров, съезды и парковки, выполнили благоустройство, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По сообщениям администрации, сдавать первый объект в эксплуатацию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже в первую неделю июня становится для тагильчан доброй традицией. В прошлом году улица Красных Зорь была также открыта после ремонта в самом начале лета.