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Общество4 июня 2021 19:08

В Нижнем Тагиле отремонтировали дорогу, входящую в проект БКАД в 2021 году

Протяженность обновленной улицы Кушвинской составила 652 метра
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле завершили ремонт на улице Кушвинской, которую включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Городские чиновники уже выдали заключение о принятии ее в эксплуатацию. Протяженность дороги составила 652 метра.

- Было уложено около тысячи тонн асфальта, заменено 480 погонных метров бортового камня. Подрядчики сделали тротуар общей площадью 388 квадратных метров, съезды и парковки, выполнили благоустройство, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По сообщениям администрации, сдавать первый объект в эксплуатацию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже в первую неделю июня становится для тагильчан доброй традицией. В прошлом году улица Красных Зорь была также открыта после ремонта в самом начале лета.