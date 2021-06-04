В Екатеринбурге полиция и волонтеры разыскивают пропавшего 68-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропал 68-летний Никаноров Владимир Николаевич. Пожилой мужчина вышел из дома в микрорайоне Втузгородок еще 18 мая. Его поисками занимаются добровольцы из поискового отряда «Прорыв».

Приметы пропавшего: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серого цвета, темно-русые волосы с сединой. К особым приметам можно отнести наличие у него усов и бороды, - сообщают поисковики.

В момент пропажи мужчина был одет в спортивную куртку синего цвета, жилет серого цвета, штаны черного цвета, ботинки серого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Никаноров, сообщите руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220. Также розыском пропавшего занимается ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343)3564201.