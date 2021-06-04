Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 18:19

В Екатеринбурге в День России на нескольких улицах запретят продажу алкоголя

Постановление подписал глава города Алексей Орлов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Екатеринбург готовится к празднованию предстоящего Дня России, который состоится 12 июня

Екатеринбург готовится к празднованию предстоящего Дня России, который состоится 12 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург готовится к празднованию предстоящего Дня России, который состоится 12 июня. Чтобы не омрачать горожанам выходной, Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому в городе в нескольких местах запретят розничную продажу алкоголя.

- Ограничения коснутся следующих участков: в границах улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина – площади Труда с 10:00 до 15:00, а также в границах улиц Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального – улицы 8 Марта с 14:00 до 21:00, - говорится в постановлении, подписанном мэром Екатеринбурга.

Кроме того, с полуночи 10 июня до полуночи 14 июня будет запрещена парковка автомобилей на площади 1905 года, здесь пройдут праздничные мероприятия.