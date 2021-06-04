В парке Маяковского будут делать прививку от коронавируса

Прививки будут делать с 11 до 16 часов у центрального входа в парк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущие выходные жители Екатеринбурга смогут совместить приятное с полезным - погулять по парку Маяковского и заодно привиться от коронавируса.

- 5 и 6 июня с 11 до 16 часов у центрального входа в парк Маяковского будет работать мобильный пункт вакцинации, где горожане и гости Екатеринбурга смогут сделать прививку против новой коронавирусной инфекции, - сообщают в Городском центре медицинской профилактики. - Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Важно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- Каждый, кто сделал прививку первым компонентом, получает справку, какой вакциной он привит и когда ему вернуться сюда же для второй прививки, - добавляют в центре медпрофилактики.