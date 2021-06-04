Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области изменится в праздничные выходные июня

Фото: предоставлено пресс-службой ОАО «РЖД»

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 14 июня, на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

В период с 12 по 15 июня изменения затронут пригородные поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

· 12 и 13 июня назначены поезда №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26, здесь и далее время местное), №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:57), отменены 14 июня.

· 13 и 14 июня назначены поезда №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:42), №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:32), отменены 15 июня.

· 14 июня назначены поезда №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:06), №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:26), №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:57), отменены 13 июня.

· 14 июня отменен поезд №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59).

· 15 июня назначены поезда №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10), №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42), отменены 14 июня.

Кроме того, 14 июня отменяются рейсы Городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также в пригородных кассах.