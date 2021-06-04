В Свердловской области клещи покусали 23,5 тысячи человек

А клещевой боррелиоз подтвердился у 198 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году сезон клещевого энцефалита в Свердловской области начался позже обычного, отмечают в Роспотребнадзоре - 29 марта. Однако клещи довольно быстро наверстали упущенное.

- За прошедшее время зарегистрировано 23,5 тысячи пострадавших от укуса клещей. Это на уровне прошлого года и немного выше чем средне-многолетний уровень, - рассказала в эфире радио «КП-Екатеринбург» Анжелика Пономарева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - По заболеваемости клещевым энцефалитом в лечебные учреждения города госпитализирован 71 человек, в том числе 13 детей. Это на 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

А вот заболеваемость клещевым боррелиозом выросла в 1,6 раза, если сравнивать с этим же периодом за прошлый год.

- Всего диагноз у 198 уральцев зарегистрирован, - добавила Анжелика Пономарева. - Заболели 64 ребенка.