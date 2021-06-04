В Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Советской до сентября отменят троллейбусный маршрут

Троллейбусный маршрут из-за ремонтных работ не будет курсировать до сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за перекрытия движения по улице Советской до сентября отменят троллейбусный маршрут.

- Для проведения работ по модернизации тепловых сетей по улице Советская с 00:00 часов 05 июня до 05:00 часов 16 сентября закрывается движение троллейбусного маршрута № 4, - рассказали в Гортрансе.

Улицу Советскую перекрыли сегодня, 4 июня, из-за модернизацией тепловых сетей. Движение для транспорта закрыто от дома № 55 до пересечения с улицей Июльской.