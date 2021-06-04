Реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле перенесли на 2022 год

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Реконструкцию привокзальной площади решено начать в 2022 году. Перенести сроки решили из-за ремонта перекрытия на улице Циолковского, пишет TagilCity.ru. В мэрии посчитали, что нельзя проводить одновременно два крупных ремонта, для которых требуется ограничивать движение транспорта.

- Считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год. Затем за один год сделать реконструкцию привокзальной площади и установить стелу, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Сейчас проект капитального ремонта привокзальной площади находится на государственной экспертизе. Планируется, что к 11 июня он получит положительное заключение, после чего «Служба заказчика городского хозяйства» перейдет к следующему этапу и объявит конкурс на выполнение работ.