В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней девушки с татуировками до плеч, пропавшей в конце мая

Тело Кристины пролежало в квартире семь дней. Фото: соцсети

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней Кристины Ромашевой. Девушка пропала еще в конце мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», девушка была найдена мертвой. Вместе с ней в квартире нашли тело ее 27-летнего парня. Источник рассказал о причине смерти молодых людей.

Информацию о гибели пары подтвердили в Следственном комитете.

- Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит по данному факту доследственную проверку, - рассказали «КП» в ведомстве.