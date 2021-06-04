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Происшествия4 июня 2021 10:42

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней девушки с татуировками до плеч, пропавшей в конце мая

Кристина была найдена мертвой вместе со своим парнем
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Тело Кристины пролежало в квартире семь дней. Фото: соцсети

Тело Кристины пролежало в квартире семь дней. Фото: соцсети

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней Кристины Ромашевой. Девушка пропала еще в конце мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», девушка была найдена мертвой. Вместе с ней в квартире нашли тело ее 27-летнего парня. Источник рассказал о причине смерти молодых людей.

Информацию о гибели пары подтвердили в Следственном комитете.

- Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит по данному факту доследственную проверку, - рассказали «КП» в ведомстве.