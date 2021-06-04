Жаркая погода вернется в Екатеринбург всего на 2 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на пару дней вернется жаркая погода, но это будет не аномальная жара, которая толкала жителей города к озерам в мае, а всего +26 градусов.

По предварительному прогнозу погоды на выходные, 5 и 6 июня, ожидается, что в субботу воздух прогреется с +18 до +24 градусов днем, а в воскресенье потеплеет до +26.

Так, в субботу, ожидается ясный солнечный день, а ночью похолодание до +10 градусов.

В воскресенье также не будет осадков, а ночью термометры покажут всего +11 градусов.

По прогнозу синоптиков, температура +26 градусов установится в регионе всего на 2 дня – воскресенье и понедельник, затем она опустится до +17...+20 градусов.