На Урале рабочему, получившему травму на заводе, выплатили больше 2,5 миллионов рублей

После длительного лечения и курса реабилитации рабочий завода обратился в суд

В Свердловской области судебные приставы Туринского районного отделения ГУФССП России взыскали больше 2,5 миллионов рублей с Целлюлозно-бумажного завода в пользу рабочего, получившего производственную травму.

Мужчина, работая сварщиком в теплоэнергетическом цехе завода по производству бумаги, сорвался с высоты, получил позвоночно-спинальную травму. После длительного лечения и курса реабилитации он обратился в суд, который вынес решение о возмещении морального вреда с предприятия в размере 2 миллионов 539 тысяч рублей.

- В отношении организации было возбуждено исполнительное производство, о чем должник был уведомлен судебным приставом. Также был установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Его должник пропустил и получил постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 177 тысяч рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Однако завод не хотел выплачивать компенсацию рабочему, пока приставы не запретили предприятию проводить регистрационные действия со спецтранспортом и не арестовали счета. Кроме того, руководство завода предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В итоге предприятие заплатило компенсацию морального вреда пострадавшему рабочему, и исполнительский сбор в доход государства.