В Екатеринбурге мужчина, избивший трубой прохожего, сдался полиции

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина, 1 июня избивший трубой прохожего в районе троллейбусного депо на улице Щорса, сдался полиции. Зачинщиком драки оказался 44-летний местный житель. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

- Личность нападавшего была установлена еще накануне. В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий полицейские оказались в шаге от поимки злоумышленника. Осознав этот факт, он решил сдаться самостоятельно, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Мужчина рассказал, что полез в драку под действием алкоголя. Также он объяснил, что металлической трубой он стал избивать прохожего, чтобы ей «не отоварили» его компанию .

- Пьяная драка. Шел, прохожий что-то крикнул. Я раскаиваюсь, прошу прощения. Что сделано, то сделано, - рассказал полицейским задержанный.

На мужчину завели уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он находится под стражей.

По данным источника «КП-Екатеринбург», мужчина, которого подозреваемый избил трубой, сейчас находится без сознания в больнице. У него перелом свода основания черепа и ушиб головного мозга.

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