В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Фото: отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне днем, 3 июня, 12-летний мальчик на велосипеде попал под колеса Hyundai Solaris. ДТП произошло возле дома на ул. Куйбышева, 48 «А». Подросток не заметил машину, выезжая из-за припаркованной «Газели». Водитель также не заметил мальчика из-за стоящего автомобиля.

- Водитель автомобиля Hyundai Solaris, при выезде с прилегающей территории на ул. Куйбышева, допустил столкновение с велосипедистом, который двигался по тротуару ул. Куйбышева справа налево по ходу движения автомобиля со стороны ул. Луначарского в сторону ул. Белинского. Средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов на подростке не было, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама мальчика рассказала инспекторам ГИБДД, что сын возвращался на велосипеде из больницы домой. Подросток ударился ногой о правую фару его автомобиля. Вместе с сыном мама после ДТП обратилась в ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», где медики диагностировали у подростка внутрисуставный перелом левого колена.

Автомобилем Hyundai Solaris, по данным ГИБДД, управлял 33- летний мужчина. Автоинспекторам он рассказал, что выезжал с прилегающей территории дворового проезда со скоростью примерно 5 км/ч.

Госавтоинспекторы после произошедшего проверят школу, в которой учиться подросток и направят информацию в подразделение по делам несовершеннолетних.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах и правилам управления средствами индивидуальной мобильности, особенно велосипедами. Особое внимание стоит уделять «дорожным ловушкам», в том числе и в дворовых территориях, - напомнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.